DAX - 10.500 Punkte neue Signalmarke

Solange der DAX nicht mehr über 10.500 Punkte ansteigen kann, ist im Verlauf mit direkt weiter fallenden Kursen zu rechnen. Erst über 10.500 Punkten würde der DAX wieder Stärke zeigen. Dann wäre ein neuer Hochlauf bis 10.800 Punkte möglich.

Allerdings ist der DAX in der Vorwoche mit einer roten Wochenkerze aus dem Handel gegangen und in der Regel folgt auf eine rote Wochenkerze eine weitere rote Wochenkerze, so dass der DAX wohl auch in der laufenden Woche mit einem Minus aus dem Handel gehen dürfte.