FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future verlor am Morgen 0,03 Prozent auf 172,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,47 Prozent. Nach dem Anstieg am Vortag gaben Anleihen jetzt wieder leicht nach. Am Dienstag hatten die deutlichen Verluste an den Börsen zu einer Flucht in die als sicher geltenden Staatsanleihen geführt. Vorbörslich zeichnet sich beim Dax nun eine Stabilisierung ab, worauf Anleihen mit Abgaben reagierten.

Die Verunsicherung bleibt indes hoch. "Die Aktienmärkte erachten wir zwar als langfristig attraktiv, kurzfristig überwiegt aus unserer Sicht aber das Risiko von Rückschlägen", stellte die LBBW in einem Kommentar fest. "Diese wären vermutlich verbunden mit einem neuerlichen Rückgang der Renditen von Bundesanleihen langer Laufzeit."

Daneben könnten am Nachmittag neue Konjunkturdaten Impulse bringen. Das Verbrauchervertrauen der Eurozone dürfte nach Ansicht von Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba enttäuschend ausfallen. "Die vorsichtigen Lockerungen der Kontaktsperren werden hier noch keine positive Wirkung zeigen", merkte Umlauf in einem Kommentar an. "Ein weiterer deutlicher Rückgang sollte ins Kalkül gezogen werden."/mf/jsl/fba