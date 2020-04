Die Aktie des Chipherstellers Infineon gehört zu den sogenannten „Fahrstuhlaktien“. Das sind Aktien besonders konjunktursensibler Unternehmen, deren Gewinne in Wachstumsphasen überproportional stark zulegen, dafür aber in Rezessionen rasant auf null oder gar in die Verlustzone rutschen. Ein Blick auf die vergangenen 20 Jahre zeigt, dass der Halbleiter-Spezialist solche Verlustphasen schon mehrfach hinter sich bringen musste … und das führte zu einem Druck auf die Aktie, die viele zuvor nicht für möglich gehalten hätten. So rutschte der Kurs Ende 2002 bis unter 4,50 Euro ab, Anfang 2009 war die Aktie zeitweise sogar für weniger als einen Euro zu haben. Kommt es erneut zu einem solchen Tal der Tränen für die Aktionäre?

Sicher ist das nicht, möglich ist es allemal. Derzeit sind sich auch die Analysten auffällig uneins. Seit Anfang des Monats kam es zu zahlreichen Anpassungen des Kursziels für Infineon. Einige hoben das Ziel, zuvor im März drastisch gesenkt, schon wieder an, andere nahmen es erst jetzt nach unten. Die Spanne reicht dabei von 12 bis 22 Euro, der Schnitt dieser jüngeren Kursziele bewegt sich knapp unter 17,50 Euro. Allerdings agieren die Analysten gemeinhin vorsichtig, passen die Ziele nur nach und nach neuen Rahmenbedingungen an. Oft liegt das Kind daher längst im Brunnen, wenn die Experten mit ihren Kurszielen nachziehen. Und das wäre auch bei Infineon denkbar, denn durch die beeindruckende Gegenbewegung nach oben hat sich hier ein Luftkissen aus Hoffnungen aufgebaut, das mit den einlaufenden Nachrichten seitens der Pandemie und ihren Auswirkungen derzeit zügig an Luft verliert.

Unterhalb der 200-Tage-Linie abgedreht

Aus charttechnischer Sicht sehen wir aktuell bei auf Tagesbasis bereits wieder überkaufter Markttechnik (im Chart eingeblendet der Stochastik-Oszillator) eine Toppbildung unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie. Dieser aktuell bei 17,82 Euro verlaufende, wichtige gleitende Durchschnitt stellt eine immens markante Widerstandsmarke dar und ist damit eine ideale Orientierungsbasis für einen Stoppkurs bei einem Short-Trade. Auf der Unterseite warten bei 14,55 und 12,50 Euro leichtere Supportlinien, die aber, sollte der zuletzt entgegen den Rahmenbedingungen gestiegene Optimismus in sich zusammenfallen, gerade bei dieser auf eine Verbesserung des konjunkturellen Umfelds angewiesenen Chip-Aktie nicht allzu viel Tragfestigkeit entwickeln dürften. Die Chance, dass Infineon das bisherige Tief, das am 19. März bei 10,13 Euro ausgebildet wurde, testet und womöglich sogar unterschreitet, ist derzeit greifbar.