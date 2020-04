WTI erreicht direkt 10-Dollar-Marke

Die Short-Position im Bereich von 20,00 bis 22,00 Dollar hat das genannte Kursziel um 10,00 Dollar direkt erreicht. Am Ölmarkt herrscht Verkaufspanik. Mit Spannung werden heute die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen am 16:30 Uhr erwartet. Zahlreiche volle Öltanker sind auf dem Weg zu ihren Zielhäfen, um die Ware zu löschen. Die Lager sind aber voll. Der Ölpreis dürfte weiter fallen und auch der Juni-Kontrakt könnte wie zuvor der Mai-Future in den negativen Bereich rutschen.

Trading-Strategie: