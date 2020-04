Das Unternehmen treibt so seine klinische Pipeline voran, indem nun das Material für die fortlaufenden, präklinischen Studien zum Effekt von Psilocybin auf Schädel-Hirn-Traumata / Posttraumatische Belastungsstörung an der Miller School of Medicine der University of Miami gesichert ist. Der Forschungspartner und Studienleiter des Unternehmens, Dr. Michael Hoffer, konnte ein nachhaltiges Angebot an Psilocybin gemäß DEA Schedule I sicherstellen, das für die fortlaufenden, auf Psilocybin basierenden Studien genutzt werden kann.

Champignon Brands (CSE: SHRM / WKN: A2PZ48) erforscht die medizinische Anwendung von Psilocybin, des in so genannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoffs, auf eine Reihe verschiedener Störungen und Mangelzustände mit Schwerpunkt auf die psychedelische Medizin. Für wichtige Studien konnte man sich jetzt einen langfristigen Vorrat an dem gefragten Wirkstoff sichern.

Dabei wird das Psilocybin von der gleichen Organisation zur Verfügung gestellt, die auch die Johns Hopkins und die Yale University währen ihrer jeweiligen Psilocybin-Studien und Experimente belieferte.

Tassili Life Sciences, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Champignon, führt gemäß einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami präklinische Studien und potenziell in Zukunft auch klinische Studien an menschlichen Probanden durch. Diese haben zum Ziel, die Sicherheit und Wirksamkeit einer Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von milden Schädel-Hirn-Traumata in Verbindung mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder nur posttraumatischen Belastungsstörungen zu demonstrieren. Endgültige Ergebnisse dieser Studien und mögliche klinischen Studien erwartet man schon für 2021.

Wie Dr. Michael Hoffer erklärte, hofft man mit den präklinischen Studien der Effekte einer oralen Kombination von Psilocybin und CBD auf posttraumatische Belastungsstörungen in Zusammenhang mit milden Schädel-Hirn-Traumata signifikante Fortschritte zu machen. Wie der Mediziner ausführte, handelt es sich dabei um eine Kombination von Störungen, die mehr als 10 Millionen Menschen pro Jahr betrifft und für die es keine bewiesen effektive, medizinische Behandlung gibt. Die neuartige Kombination von Medikamenten, die man untersuche, könnte so einen Durchbruch bei der Behandlung dieser Indikationen darstellen, hofft der Experte.

Die Miller School of Medicine der University of Miami ist eine führende Forschungseinrichtung mit mehr als 1.500 laufenden Projekten, die durch externe Zuschüsse und Vereinbarung mit dritten Parteien in Höhe von über 200 Mio. USD finanziert werden. Der medizinische Campus der Miller School of Medicine verfügt über Forschungseinrichtungen mit einer Gesamtfläche von 500.000 Quadratfuß sowie über einen Forschungspark von mehr als 1,8 Mio. Quadratfuß der für Labore vorbereitet ist.

Angesichts dessen, das Psilocybin in den USA immer noch verboten ist – und zwar als so genannte „Schedule I drug“ –, stellt die Nachricht einen wichtigen Baustein in den Plänen des Unternehmens und der Forschung von Dr. Hoffer dar.

Die Aussicht auf erste Ergebnisse und mögliche klinische Studien an Menschen schon 2021 stellen einen der Gründe dar, aus denen wir Champignon Brands für eine so spannende Spekulation halten! Allerdings ist und bleibt die Aktie des noch jungen Unternehmens eben das – eine Spekulation. Damit gehen hohe Risiken einher, da natürlich nicht garantiert ist, dass die Studien den erhofften Ausgang haben. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten.

