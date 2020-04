FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0866 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich hatte der Euro ein neues Tageshoch bei 1,0874 Dollar erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0837 (Montag: 1,0860) Dollar festgesetzt.

Der Eurokurs stabilisierte sich im Gefolge der Gewinne an den europäischen Aktienmärkten etwas zum Dollar. Die US-Währung wird oftmals als sicherer Hafen angesehen und reagiert daher auf steigende und sinkende Börsen entsprechend. Wegen der Corona-Krise bleiben jedoch erhebliche Unwägbarkeiten, was das Potenzial der Gemeinschaftswährung begrenzt.

"Hinzu kommt der mit Spannung erwartete EU-Gipfel am morgigen Donnerstag, bei dem Konflikte bezüglich der von südeuropäischen Ländern geforderten Corona-Bonds programmiert sind", betonte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar. "Die Pandemie hat das Vertrauen in die Finanzkraft einiger EWU-Länder und insbesondere Italiens geschwächt." Am Nachmittag gibt es zudem noch vorläufige Daten zum Verbrauchervertrauen im Euroraum. Diese dürften nach Prognosen von Volkswirten weiter gesunken sein./mf/jsl/fba