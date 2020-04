Gefahr einer zweiten Infektionswelle – Märkte ignorieren wieder die Risiken

Schon am Freitag hatte ich mich kritisch über die selektive Wahrnehmung und Konzentration der Anleger auf positive Nachrichten(bestandteile) geäußert. Und ich habe mir darüber am Wochenende weitere Gedanken gemacht:

Berechtigte Hoffnung der Anleger

Sehr viele Anleger haben in den vergangenen Tagen, insbesondere seit Anfang April, offenbar darauf gesetzt, dass die Corona-Krise bald überstanden sein wird. Und diese Hoffnung der Anleger ist auf den ersten Blick auch durchaus berechtigt. Schließlich haben sich in einigen Ländern bereits deutliche Anzeichen einer Besserung ergeben und es wurden Lockerungen der Beschränkungen beschlossen. Die Börse nimmt regelmäßig zukünftige Entwicklung vorweg. Und je mehr Unternehmen nun wieder ihre Läden öffnen und ihre Produktionen aufnehmen und somit auf den Markt zurückkehren können, desto schneller werden womöglich wieder die ursprünglichen Umsätze und Gewinne sowie die ehemaligen Höchststände bei den Aktienkursen erzielt. Und auf dem Weg dahin stiegen die Anleger zuletzt mehr und mehr wieder in Aktieninvestments ein.

Gefahr einer zweiten Infektionswelle

Was könnte also jetzt noch die Kurserholung stoppen und einen neuerlichen Kursrückgang an den Aktienmärkten in die Wege leiten? Eine Möglichkeit, die wohl die wenigsten Anleger derzeit auf der Agenda haben, ist eine zweite Infektionswelle. Sollte sich diese Erkenntnis bei den Anlegern durchsetzen und sollte es erste Anzeichen dafür geben, dass eine solche Welle anrollt, könnte es mit den Aktienkursen sehr schnell wieder abwärts gehen.

Ob die Gefahr nun real ist oder sein wird oder die Anleger lediglich Angst vor einem solchen Szenario bekommen, spielt dabei kaum eine Rolle. Wenn die Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten erst einmal wieder ins Rollen kommt, könnte auch der Herdentrieb erneut einsetzen. Letztlich ist immer nur die Stimmung dafür verantwortlich, in welche Richtung es mit den Aktien kurzfristig geht.

Anleger hatten die erste Welle bereits lange ignoriert

Bislang erscheint die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle eher theoretischer Natur und sie wird bislang eher nur von einigen wenigen Experten diskutiert und von den Medien noch zaghaft thematisiert. Aber ich erinnere daran, dass die Anleger auch sehr lange Zeit eine mögliche Ausweitung der Coronavirus-Infektionen über die Landesgrenzen Chinas hinweg ignoriert haben. Als sich diese dann mit zunehmenden Infektionszahlen in Italien abzeichnete, suchten plötzlich alle Anleger gleichzeitig die Ausgangstüre. Wer sagt denn, dass das bei ersten Anzeichen für eine zweite Infektionswelle nicht erneut so sein wird?!