Die Märkte werden wieder nervös: Kein Wunder, denn die Coronakrise könnte jetzt erst richtig losgehen!

Und an unschönen Meldungen mangelt es derzeit ja nun wirklich nicht. Der Ölpreis befindet sich im freien Fall, viele Unternehmen in den USA wollen Staatshilfe beantragen, und auch in Deutschland geht vielen Konzernen allmählich die Puste aus. War der Kursrutsch im März dieses Jahres erst der Anfang und die Coronakrise wird jetzt erst mit aller Härte die Märkte treffen? Versuchen wir einmal, diese Sache ein wenig zu beleuchten.

Das erste Beben

Wie jeder bemerkt haben dürfte, zeigten sich die weltweiten Aktienmärkte anfangs ziemlich unbeeindruckt von dem neuen Krankheitserreger aus Wuhan. Warum auch, denn obwohl er sich über China hinaus auszubreiten begann, hat man dem nicht viel Bedeutung beigemessen, weil man ihn vermutlich als nicht so gefährlich eingestuft hat. Doch dann ging alles ziemlich schnell.

Nachdem klar wurde, dass sich das Coronavirus immer schneller von Land zu Land bewegt und auch vor den großen Industriestaaten nicht haltmachen würde, kamen an der Börse langsam Zweifel auf. Und als dann abzusehen war, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Virus einzudämmen, gravierende wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen würden, begann schlagartig ein Abverkauf an den Märkten.

An der Schnelligkeit, in der an manchen Tagen die Kurse einbrachen, konnte man erkennen, dass die Börsen regelrecht von Panik regiert wurden und jeder ohne viel nachzudenken seine Papiere auf den Markt geworfen hat. Denn an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und die sahen die meisten Marktteilnehmer anscheinend nicht mehr als so rosig an.

Nur eine kurze Erholung?

Doch ganz plötzlich drehte sich der Wind und die Kurse begannen sich schlagartig zu erholen. Denn sowohl in den USA als auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern wurden gewaltige Hilfspakete in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Das stimmte die Anleger zuversichtlich und wirkte sich positiv auf die Stimmung an den Börsen aus.