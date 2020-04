Es hätte charttechnisch knapp werden können für die ThyssenKrupp Aktie, wenn diese gestern nur etwas mehr an Wert verloren hat. So können die Anleger bei dem DAX-Titel aktuell erst einmal aufatmen. Aktuelle Indikationen für den Aktienkurs des Konzerns notieren bei 5,60/5,67 Euro, nachdem die ThyssenKrupp Aktie gestern im Tagesverlauf bis auf 5,422 Euro gefallen war. Am Ende des XETRA-Tages stand gestern ein Minus von 5,39 Prozent ...