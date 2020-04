DNB-Fondsmanager Sigurdsen: "Nachhaltigkeit wird zur Lösung der Corona-Krise beitragen"

An den Finanzmärkten waren zyklische Unternehmen aus den Bereichen Energieeinsparung und Materialien am stärksten von den Marktverwerfungen betroffen – während sich Stromerzeuger und Betreiber von Windkraftanlagen widerstandsfähig zeigten. Viele Unternehmen haben ihre Prognosen für 2020 gekürzt und Maßnahmen zum Schutz sowie zur Erhöhung ihrer Liquiditätsreserven ergriffen, um einer möglichen längeren wirtschaftlichen Rezession zu begegnen. „Die Bewertung des Sektors erneuerbare Energien ist im März günstiger geworden“, so Jon Sigurdsen, weiter. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis des New Energy Global Innovation Index (NEX) liege mit aktuell 1,6 deutlich unter dem Vergleichswert des MSCI World (2,3). Beim 12-Monats-Forward-KGV liegt der NEX mit 19,2 zwar höher als der Welt-Index (15,3). Doch gilt es hier laut Sigurdsen zu bedenken, dass die derzeitigen Schätzungen grundsätzlich zu hoch sind.

Biodiesel und Energieeffienz im Fokus