Kann die SAP-Aktie in den nächsten Tagen zumindest wieder auf 114 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nach dem 37-prozentigen Kursrückgang von 129,60 Euro (19.2.20) auf bis zu 82,13 Euro (16.3.20) konnte sich die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) bis zum 14.4.20 wieder auf bis zu 114 Euro erholen. Allerdings konnte die Aktie dieses Niveau nach dem Abgang der Co-Chefin nicht halten. Im frühen Handel des 22.4.20 legte die Aktie im Vergleich zum Vortagesschluss ein Plus von bis zu 2,7 Prozent hin.

Obwohl die Quartalszahlen - wie erwartet – schlecht ausgefallen sind, bestätigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 134 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Kann sich die SAP-Aktie, die derzeit bei 107,90 Euro notiert, in Kürze wieder auf das Kursniveau vom 14.4.20 bei 114 Euro steigern, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.