Angesichts des jüngsten Kursrückgangs lohnt es aber dennoch, einen Blick auf BHP zu werfen – immerhin zählt das Unternehmen zu den größten Rohstoffförderern der Welt, besitzt in den meisten Sparten eine extrem wettbewerbsfähige Kostenstruktur und sollte daher in der Lage sein, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.

Das Management hat sich für alle Investitionen eine Zielmarke von 18% bei der Kapitalrendite gesetzt – zu aktuellen Spotmarkt-Preisen. Ein Problem besteht natürlich darin, dass BHP auf alles setzt, was China benötigt: Eisenerz, Kupfer, Kohle für metallurgische Anwendungen sowie Öl. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen aber weitestgehend entschuldet und sich derart aufgestellt, dass man besser mit der typischen Volatilität der Rohstoffmärkte umgehen kann.

Dies könnte sich nun als weitsichtig herausstellen. Der neue CEO, Mike Henry Ken (Foto), möchte das Portfolio zudem seit Längerem um Kali erweitern – ein Sektor, in dem sich aktuell gute Möglichkeiten für Zukäufe ergeben. Auch bei Metallen, die für die Elektromobilität wichtig sind, möchte BHP zugreifen. Mit einem einstelligen KGV ist der Titel aktuell so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Derartige Gewinnprognosen dürften aber lediglich dann Geltung behalten, wenn die Corona-Krise in einigen Monaten überwunden wird und der gesamte Rohstoffmarkt keine weiteren Einbrüche zu verkraften hat. Optimistisch stimmt, dass sich das Management ganz klar auf die Fahne geschrieben hat, eine bessere und diszipliniertere Kapitalallokation zu betreiben. Fehler wie in den Boomjahren bis 2008 dürften sich daher nicht wiederholen.

Klimafreundliches Metall



Ein Rohstoff, der bislang wenig von der Corona-Krise tangiert wird, ist Uran. So haben auch die Spotpreise für das Metall nur wenige Prozente abgegeben. Die Aktie der kanadischen Cameco Corporation, des weltweit größten Uranförderers, ist dennoch um mehr als 30% eingeknickt – für Anleger mit Weitblick fast zu schön, um wahr zu sein.

Aktuell lässt sich das Papier zu einem Preis wie zuletzt im Jahr 2000 kaufen – obwohl der Kernenergie eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Umstellung auf eine CO2-ärmere Wirtschaft zukommen dürfte. Dennoch befindet sich der Markt für Uran noch immer im Ungleichgewicht. Als der Preis 2007 bis auf 135 USD je Pfund stieg, begann Kasachstan, seine Produktionsmenge zu verzehnfachen. All dieses zusätzliche Angebot kam pünktlich zur Reaktorkatastrophe von Fukushima auf den Markt, nach der einige Länder ihre Kernkraftwerke abschalteten.

Der hohe Lagerbestand und der bis auf unter 20 USD je Pfund fallende Preis haben nun jedoch zu einer deutlich reduzierten Produktion geführt. Cameco selbst hat mit dem McArthur-River-Projekt eine seiner besten Minen stillgelegt, da das Management es schlicht und ergreifend nicht einsieht, seine Produktion zu solchen Preisen zu verkaufen. Gleichzeitig werden momentan aber 53 neue Reaktoren weltweit gebaut.

Experten schätzen, dass der Uranpreis in einigen Jahren zwischen 60 und 90 USD je Pfund liegen könnte. Cameco wäre in diesem Fall ein potenzieller Vervielfacher. Das Downsiderisiko erscheint zum aktuellen Kurs dagegen tendenziell gering, da auch der Uranpreis seinen Boden gefunden hat. Die Frage sollte also lauten, wann sich das Ungleichgewicht im Uranmarkt in höheren Preisen niederschlägt, nicht ob. Den geduldigen Anlegern aber dürfte die Wartezeit gut bezahlt werden.

Fazit



Die Zeiten für Rohstoffinvestments sind alles andere als einfach. Umso mehr sind kreative Ansätze gefragt, um die Jetons inmitten der Krise auf den richtigen Feldern zu platzieren. Die vorgestellten Aktien haben alle eines gemein: Neben der Erholung der jeweiligen Rohstoffpreise existieren bei diesen Unternehmen jeweils weitere Katalysatoren, die unabhängig davon zu einer Neubewertung führen können.

Auror: Christoph Karl, Smart Investor

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 04/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 20.03.2020 erfasst wurden.)

