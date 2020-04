Biontech – Mega news! Impfstofftest!

Im Börsendienst bei uns gleich – Biontech. Der Impfstoff wird getestet. Die Aktie schießt 40% rauf direkt. Dazu heute bei uns – ÖL und die Problematik des Front-Monats – wie shorte ich am besten? Dazu long Öl – was kann ich da tun? Netflix – unbedingt darauf achten, wie sie heute Abend in den USA aus dem Handel geht. DAX – gerackert an der 10.400 oder geht da mehr? Einfluss der FAANG auf S&P 500 und auffällige Schwäche gestern. Dazu Öl-Aktien in Memorys sowie spannende Absicherungen. Und eben alles, was sich im Tagesverlauf ergibt, wir sind ja mehrmals für Euch da!