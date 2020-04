Man merkt es an den Schlagzeilen zur Wirecard Aktie: Heute könnte ein besonderer Tag für den DAX-Wert werden. Dass in manchen Schlagzeilen suggiert wird, der Abschlussbericht von KPMG liege schon vor, ist unschöne Begleitmusik. Am Ende haben diese Börsendienste dann plötzlich vor allem Interesse an meiner Mailadresse als daran, mir Informationen zur Wirecard Aktie zu bieten. Aber nun gut, wir wollen nicht schwafeln, deshalb das ...