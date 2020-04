Weltweit arbeiten Forscher an einem Impfstoff für das Corona-Virus. Außerdem versuchen Pharmafirmen wirksame Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln. Wegen ihrer lebenswichtigen Bedeutung ist die Gesundheitsbranche kaum von dem „Shutdown“ betroffen. Der Zulieferer für Biotech und Laborausrüster Sartorius kann seinen Wachstumskurs deswegen ungebremst fortsetzen. Wir legten Ihnen die Vorzugsaktien zuletzt am 29. Januar ans Herz. Zum Kurs von 206 Euro. Am Dienstag schoß die Aktie von 243 auf in der Spitze 270,60 Euro. Ein neues Allzeithoch! Die Börse bejubelte die Quartalszahlen, die noch besser als erwartet ausfielen. Von Anfang Januar bis Ende März kletterte der Umsatz um 16,5%, die operative Marge (Ebitda) erreichte knackige 27%. Vorstandschef Joachim Kreuzburg berichtet, daß die Nachfrage nach Verbrauchsmaterial für die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen sowie für diagnostische Tests zuletzt „lebhaft“ gestiegen sei. So konnte eine schwache Nachfrage aus China nach Laborgeräten im Januar und Februar kompensiert werden. Der CEO berichtet, daß die Genehmigungen der Behörden der geplanten Übernahme der Biotechnologieaktivitäten des US-Mischkonzerns Danaher in den nächsten Wochen abgeschlossen sein dürften. Der bislang größte Zukauf der Firmengeschichte. Kaufpreis 750 Millionen Dollar. Die Niedersachsen möchten sich so innovative Technologien sichern, „mit denen wir unsere Pharma-Kunden noch umfassender bei der Entwicklung und Produktion von Biotechmedikamenten und Impfstoffen unterstützen können“. Sartorius gehört zu den wenigen Unternehmen, die mitten in der Corona-Krise ihre Jahresprognose nach oben schrauben. Der Vorstand stellt nun für 2020 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite zwischen 15 und 19% an. Die bisherige Spanne lag zwischen 10 und 13%. Hintergrund ist im wesentlichen die Einbeziehung des Danaher-Ablegers in die Bilanz. Im vergangenen Geschäftsjahr gingen 1,8 Milliarden durch die Bücher. Die Göttinger werden nicht übermütig. Wegen der Unsicherheiten durch Corona kündigt der CEO eine Überprüfung der Dividende an. Bislang sollten für die Vorzüge 71 Cent gezahlt werden. Die Bewertung der Aktie ist ambitioniert. Börsenwert 17,4 Milliarden. Nahezu der zehnfache Umsatz! Das KGV etwa 70. In den letzten zehn Jahren ist der Kurs um mehr als den Faktor 60 explodiert! Fazit: Für einen Einstieg eine Korrektur abwarten. Im Crash sackte die Notiz bis auf 171 Euro ab. Bei unter 200 Euro ist die Aktie ein Kauf.