Für den US-Ölkonzern heißt es in Kürze, Farbe zu bekennen. Das Unternehmen wird in der nächsten Woche als einer von zahlreichen Ölkonzernen die Ergebnisse für das 1. Quartal 2020 veröffentlichen. Eine gewisse Spannung (Erwartungshaltung) liegt in der Luft und das manifestiert sich aktuell auch im Chartbild.

Die in unserer letzten Kommentierung zu Chevron noch thematisierte fulminante V-Trendwendeformation ging zuletzt in eine Seitwärtsbewegung über.

Auf der Oberseite dominiert der Widerstand bei 90,0 US-Dollar, dessen Erreichen das vorläufige Ende der starken Gegenbewegung markierte. Zuletzt oszillierte der Wert in einer Range von 90 US-Dollar bis 80 US-Dollar. Noch ist offen, ob es sich bei der aktuellen Seitwärtsbewegung „nur“ um eine Konsolidierung handelt oder aber, ob es das in puncto Erholung bereits für die Aktie gewesen ist. Die nächsten Handelstage werden womöglich Aufschluss darüber geben.

Spätestens am 01. Mai wird es aus fundamentaler Sicht interessant. Das Unternehmen hat für diesen Termin die Veröffentlichung der Daten angekündigt. Überhaupt könnte der 01.05. ein interessanter Tag für den gesamten Ölsektor werden, denn neben Chevron hat unter anderem auch Exxon Mobil die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse angekündigt.

Kommen wir auf Chevron zurück. Bis zur Veröffentlichung der Quartalsergebnisse könnte sich die verhaltene Kursentwicklung fortsetzen. Spannend wird es, sollte die Aktie die aktuelle Komfortzone über eine der Seiten verlassen. Aus charttechnischer Sicht würde sich bei einem Ausbruch über die 90 US-Dollar die Marke von 100 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel anbieten. Dagegen könnte es bei einem Rutsch unter die 80 US-Dollar noch einmal für den Bereich um 70 US-Dollar interessant werden.