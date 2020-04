Diesmal sind die Banken Teil der Lösung

Die Weltwirtschaft ist abrupt zum Stillstand gekommen, was akute Liquiditätsprobleme mit sich bringt. Die Regulierungsbehörden, die Notenbanken und die Regierungen haben in den letzten Wochen weit rascher und entschlossener gehandelt als während der globalen Finanzkrise. Und im Unterschied zu damals sind die Banken in dieser Krise nicht der eigentliche Grund dafür. Stattdessen werden sie aus unserer Sicht als Teil der Lösung benötigt. Das eröffnet Chancen bei Anleihen aus dem Finanzsektor – auf selektiver Grundlage.

Verglichen mit der Situation während der globalen Finanzkrise stellen sich die Lage des Bankensektors und das Umfeld für Bankgeschäfte nun deutlich anders dar.