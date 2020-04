FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch anfängliche Kursverluste ausgeweitet. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future verlor bis zum Mittag 0,10 Prozent auf 172,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,46 Prozent.

Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen. Am Vortag hatten deutliche Verluste an den Börsen zu einer Flucht in deutsche Staatsanleihen geführt. Mit der Erholung am Aktienmarkt waren festverzinsliche Papiere nun weniger gefragt. Die Verunsicherung bleibt indes hoch.