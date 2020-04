Turbulenzen an Rohölmärkten halten an - Brent auf tiefstem Stand seit 1999

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Am Ölmarkt geht es weiterhin äußerst turbulent zu. Nachdem seit Montag vor allem US-Rohöl unter Druck gestanden hatte, erwischte es zur Wochenmitte auch die europäische Sorte Brent. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) fiel am Mittwoch bis auf 15,98 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 1999. Auch für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ging es weiter bergab, allerdings bremste die Talfahrt insgesamt etwas ab.

Am Mittag kostete ein Barrel Brent dann 19,44 Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Die US-Sorte WTI wurde je Barrel zu 11,51 Dollar gehandelt. Sie kostete damit 1,64 Dollar weniger als am Dienstag. Am Montag war der Preise eines mittlerweile ausgelaufenen Terminkontrakts unter die Nulllinie gefallen. Es war das erste Mal überhaupt, dass so etwas passiert ist.