423 USD müssen halten

Obwohl sich das Wertpapier zuletzt sehr stark entwickelt hatte, muss die Aktie mindestens per Wochenschlusskurs das Niveau von 423,20 US-Dollar verteidigen. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursanstieg zunächst in den Bereich von 460,00 US-Dollar merklich an, darüber könnte dann das mittelfristige Ziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 496,53 US-Dollar in Angriff genommen werden. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann dies beispielsweise durch den Einsatz eines Open End Turbo Long Zertifikat des WKN MC83UR auf Netflix tun. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt bis zu 115 Prozent. Unterstützungen findet das Wertpapier gegenwärtig an den Jahreshochs aus 2018 bei 423,20 US-Dollar, darunter bei glatt 400,00 und schließlich 380 ,00 US-Dollar. Das ist die natürliche Schwankungsbreite, die immer im Hinterkopf behalten werden sollte. Geht es allerdings unter 380,00 US-Dollar abwärts, müssten sich Investoren auf einen Test des 50-Wochen-Durchschnitts (steigend) bei derzeit 340,37 US-Dollar einstellen.