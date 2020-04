KPS legt neuen HV-Termin fest

Die ordentliche Hauptversammlung der KPS AG für das Geschäftsjahr 2018/2019 soll am 4. September 2020 stattfinden. Diesen Termin hat das Unternehmen nun festgelegt. „Damit verbunden ist eine entsprechende zeitliche Verschiebung der Gewinnverwendungsbeschlusses und einer möglichen Dividendenauszahlung”, so das Unternehmen am Mittwoch.Für die Verschiebung der Aktiuonärsversammlung sind die Folgen der Corona-Pandemie ...