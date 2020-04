Die m:access-notierte VIB Vermögen meldet den Ausbau des eigenen Immobilien-Portfolios mit einem eigenentwickelten Projekt: „Das Bestandsgrundstück in Gersthofen, das über eine hervorragende infrastrukturelle Anbindung verfügt, wird mit einer Immobilie bebaut, die nach der Fertigstellung über eine vermietbare Fläche von rund 7.500 Quadratmetern Hallen- und Bürofläche verfügen wird”, so das Unternehmen aus Neuburg an der ...