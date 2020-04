Patrizia holt UBS-Manager in den Vorstand

Der Augsburger Immobilien-Konzern Patrizia meldet eine Personale: Der Aufsichtsrat habe Thomas Wels mit Wirkung zum 1. Mai zum neuen Co-CEO des Unternehmens ernannt, heißt es vonseiten der Süddeutschen am Mittwoch. Wels wechselt von UBS Asset Management zu dem börsennotierten Konzern. Zuletzt war er als Vice Chairman und Senior Advisor für die Sparte Schweizer UBS tätig und leitete in der Position des Head of Global Real Estate ...