Blinder Strauß oder schwarzer Schwan?

„If panic, panic first“

Ein ordnungsgemäßer Börsenhandel findet statt

Trotz teilweise zweistelliger Verluste binnen eines Tages liefen die Systeme der Börsen einwandfrei. An der Börse München gibt es schon längst kein Parkett mehr, auf dem sich Makler Kurse zurufen und dabei kaum einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einhalten könnten. Deshalb kann sie auch ohne Publikumsverkehr reibungslos arbeiten. Die Börse München hält auch in diesen Zeiten an ihren strengen Qualitätsmaßstäben bei der Orderausführung fest, das börsliche Regelwerk ist voll in Kraft. Die Market Maker und Spezialisten arbeiten mit ihren je eigenen Notfallplänen an ihren jeweiligen Standorten. So gewährt die Börse München für alle Anleger – egal ob Privatanleger oder institutioneller Kunde – faire und transparente Preise. Was auch immer geschieht können die Anleger so ordnungsgemäß handeln.