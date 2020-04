Bei dem ersten Corona-Krisentief Mitte März 2020 brachen nicht nur Aktien heftig ein, sondern auch der Goldpreis. Ein wesentlicher Grund für den zeitweisen Goldpreis-Crash: Institutionelle Anleger mussten sich von Anlagen in Gold trennen, um so Nachschusspflichten bei anderen Assetklassen erfüllen zu können, so die Börsen-Zeitung. Doch nun scheint sich Gold offenbar doch noch als Krisenprofiteuer zu profilieren. Das sagen Experten:

Ralph Malisch, Redakteur der wallstreet:online-Partnerredaktion Smart Investor (SI), schätzt die Lage am Goldmarkt wie folgt ein: „Neben der eigentlichen Corona-Pandemie haben insbesondere die staatlichen Lockdown-Maßnahmen die Wirtschaft schwer beschädigt. Bis sich die Situation aufklärt, erscheint die Flucht in physisches Gold vor allem deshalb rational, weil es kein Gegenparteirisiko beinhaltet und im Gegensatz zur Geldmenge nicht beliebig vermehrt werden kann. Das sollte dem Goldpreis perspektivisch weiteren Auftrieb geben. Auch gegen den US-Dollar sind Allzeithochs in greifbarer Nähe. Relevanter als der Preis in einer Papierwährung erscheint aber der relative Trend im Vergleich zu einem breiten Aktienindex wie dem S&P 500. Erst wenn sich dieser relative Aufwärtstrend umkehrt, sollte man Gold wieder zu Gunsten von Aktien reduzieren.“