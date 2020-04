FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrutsch hat sich der Dax am Mittwoch etwas gefangen. Der deutsche Leitindex zeigte sich am Nachmittag mit plus 0,73 Prozent auf 10 324,20 Punkte noch immer recht stabil, wenngleich er am Vormittag mit zeitweise mehr als 10 400 Punkten deutlich stärker zugelegt hatte. Ein weiteres Konjunkturpaket der USA in Höhe von 480 Milliarden US-Dollar zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wurde am Markt als hilfreich für die Aktienkurse gesehen.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,06 Prozent auf 22 180,10 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,6 Prozent.