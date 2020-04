NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich nach den Turbulenzen am Vortag etwas. Dies belastete die als sicher geltenden Anleihen.

Die Rohölmärkte stabilisierten sich nach den heftigen Kursausschlägen am Vortag auf einem niedrigen Niveau. Beim US-Öl hatte ein sogenannter Kontraktwechsel für historische Marktverwerfungen gesorgt. Der Preis für den Terminkontrakt zur Auslieferung für Mai war am Montag heftig ins Minus gerutscht.