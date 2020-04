Im Zuge der Corona-Börsenkrise rauschte die Tesla Aktie von knapp 945 Dollar auf bis zu 350,51 Dollar nach unten. Nachdem dieses Tief am 18. März an der US-Börse erreicht wurde, begann die Aufholjagd beim Anteilschein des Elektroautobauers. Bis zum Top am 17. April konnte sich die Notierung wieder mehr als verdoppeln und in der Spitze 774,95 Dollar erreichen. Der Blick auf den Chart der Tesla Aktie zeigt aber auch mögliche ...