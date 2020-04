Nach dem Ölpreis-Desaster am US-Markt befürchteten viele Anleger das Schlimmste für Aktien wie Royal Dutch Shell. Doch tatsächlich konnte der Aktienkurs des Öl- und Gasriesen in den letzten Tagen eine wichtige charttechnische Unterstützungslinie halten. Tagestiefs am gestrigen Dienstag und heutigen Mittwoch wurden für die Royal Dutch Shell Aktie an der Euronext bei 14,766 Euro und (bisheriger Stand) 14,856 Euro notiert. Die Zone ...