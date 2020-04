Die Kollegen der österreichischen Bundesregierung machen es vor. Die Minister in Wien werden angesichts Tausender Arbeitsloser und Kurzarbeiter wegen der Coronakrise je ein Netto-Monatsgehalt für wohltätige Zwecke spenden. Als „Zeichen des Zusammenhalts“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte. Die Bild hatte nun in Berlin nachgefragt, ob das denn auch für die GroKo in Frage käme. Antwort

Der Beitrag GroKo-Minister verzichten – auf ein Zeichen der Solidarität erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.