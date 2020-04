Gestern setzte sich Bayer mit Corona-News in Szene, heute könnte ein neues charttechnisches Kaufsignal bei der Bayer Aktie hinzu kommen. Aktuell notiert der DAX-Wert bei 59,63 Euro quasi auf Tageshoch und gewinnt 2,74 Prozent an Wert. Mit dem Kursanstieg nimmt der Aktienkurs des Unternehmens aus Leverkusen wieder Anlauf auf eine starke charttechnische Widerstandsmarke, die sich in den letzten Tagen knapp unterhalb der 60-Euro-Marke ...