SAP und die Personalie

Die Analysten der Deutschen Bank beschäftigen sich mit dem Abgang von Co-CEO Morgan bei SAP. Damit wird Christian Klein der alleinige CEO der Gesellschaft. Der Fokus aus einen einzelnen CEO kann die Strukturen vereinfachen, auch bei Entscheidungen.Klein könnte in der Außenwirkung jedoch möglicherweise nicht so stark wie seine amerikanische Kollegin sein. Allerdings ist er nahe an den Mitarbeitern und Kunden dran, was ...