Der japanische Leitindex konnte sich in den letzten Wochen weiter stabilisieren, verpasste es in den letzten Tagen aber, den unter charttechnischen Aspekten so wichtigen Vorstoß über die 20.000er Marke zu unternehmen. Das aktuelle Chartbild offenbart nun deutliche Risiken.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle am 29.03. hieß es in Bezug auf den Nikkei 225 unter anderem „[…] Das bullische Idealszenario sieht unserer Meinung nach zunächst den Verbleib oberhalb von 18.000 Punkten und in einem zweiten Schritt die Eroberung der 20.000er Marke vor. Ob sich der Index vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage jedoch an diese recht optimistische Marschroute halten kann und wird, bleibt natürlich sehr fraglich. Weitere Rücksetzer müssen mit einkalkuliert werden. Unter das bisherige Tief nahe der 16.000er Marke sollte es hier nicht mehr gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite wäre die Rückeroberung der 20.000er Marke ein wichtiges Signal der Entlastung. Doch dieser Bereich scheint eine harte Nuss zu sein, die aber geknackt werden muss, um das Comeback des Nikkei 225 weiter voranzubringen.“

Den ersten Teil der Vorgaben – den Verbleib oberhalb von 18.000 Punkten – konnte der Nikkei 225 zuletzt weitgehend erfüllen; von einer kleinen Unsicherheit zu Monatsbeginn einmal abgesehen. Aber der zweite Teil – die Rückeroberung der 20.000er Marke – ist noch offen. Vielversprechende Vorstöße auf der Oberseite gab es zuletzt kaum noch. Es mangelte an der dafür notwendigen Aufwärtsdynamik; was natürlich auch ein Ergebnis der aktuellen fundamentalen Gemengelage ist. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.



Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung beginnt sich im Chart des Nikkei 225 eine bärische Keilformation herauszubilden. Diese Formationen sind nicht selten Vorboten einer drohenden Korrekturbewegung. Sollte diese Formation über die Unterseite und damit regelkonform aufgelöst werden, könnte sich weiteres Abwärtsmomentum kreieren.

Vor diesem Hintergrund gilt es aus unserer Sicht, vor allem den Bereich um 19.000 Punkten weiterhin im Auge zu behalten. Ein Rutsch unter diese Marke könnte ein Warnsignal sein. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die 38-Tage-Linie. Die möglichen Kursziele liegen auf der Unterseite bei 18.000 Punkte, 17.500 Punkte sowie 16.000 Punkte. Sollte es dem Index hingegen gelingen, den potentiell bärischen Keil über die Oberseite und damit regelkonträr aufzulösen, könnte womöglich doch noch einmal Zug in die Erholung kommen. Hier gilt es in erster Linie, die 20.000er Marke zu knacken. Das nächste wichtige Kursziel auf der Oberseite läge dann im Bereich von 21.300 Punkten.

Die jüngsten japanischen Konjunkturdaten offenbarten die Einflüsse der Pandemie. Sowohl die aktuellen Daten zur Industrieproduktion als auch zum Export fielen schwach aus und auch schwächer als erwartet bzw. befürchtet. Wie die meisten anderen Indizes auch lechzt der Nikkei 225 nach frischen Impulsen. Die bisherigen Stimulierungsmaßnahmen sowie einige Lichtblicke in der Entwicklung der Corona-Pandemie sind eingepreist. Nun müssen weitere positive Impulse her, um die Erholung nochmals zu befeuern und das „Gespenst“ des drohenden bärischen Keils zu vertreiben. …