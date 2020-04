Am 7. Mai stehen bei Puma die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzminus von 4 Prozent. Das EBIT soll um rund 26 Prozent auf 105 Millionen Euro sinken. Wichtiger wird aber der Blick in die Zukunft sein. Dabei stellt sich die Frage, wie es in China derzeit läuft. Auch eine mögliche Erholung im zweiten Halbjahr könnte thematisiert werden. Die Lagerbestände könnten ebenso angesprochen ...