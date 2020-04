Der Ausbruch aus dem Aufwärtskeil beim DAX bestätigt uns in unserer weiter vorsichtigen Haltung mit Schwerpunkten bei Edelmetallaktien, Liquidität und einer DAX-Absicherung. Wir nehmen daher in dieser Woche keine Veränderungen vor. Der Beitrag Musterdepot SIW 17/2020 am 22.04.2020 erschien zuerst auf Smart Investor.