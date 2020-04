MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Mittwoch zugelegt. Nach zwei schwachen Vortagen erholten sie sich im Einklang mit den Aktienmärkten in Westeuropa. Unterstützung kam vom Ölmarkt. Eine Drohung des US-Präsidenten war der Auslöser für den Anstieg der seit Wochenbeginn auf historische Tiefs gefallenen Rohölpreise. Donald Trump drohte dem Iran mit Angriffen auf Boote der Revolutionsgarden, sollten diese weiter US-Schiffe gefährlich und provozierend bedrängen.

Am deutlichsten ging es im Osten Europas in Moskau aufwärts. Der russische RTS-Index zog um 5,32 Prozent auf 1066,01 Punkte an. Gestützt wurde er dabei vor allem von starken Ölwerten wie Tafneft, Lukoil und Rosneft, die zwischen 6 und 8 Prozent zulegten.