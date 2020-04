"Die Fed kann kein Geld drucken", so die Bank of America angesichts der Reaktion der US-Notenbank auf die Coronakrise - und erhöht das Kursziel für Gold auf 3000 Dollar. Aber wird Gold daher kurzfristig steigen? Solange die Inflation nicht anzieht - und derzeit sinkt die Geld-Umlaufgeschwindigkeit wegen ausbleibender Zahlungsströme in der Coronakrise - wird wohl Gold nicht durch die Decke schießen (wenn die Inflation dann schließlich kommen wird, sieht das jedoch anders aus!). Die Aktienmärkte sind heute wieder einmal optimsitisch gestimmt, und das aus zwei Gründen: die ewige Hoffnung auf einen Impfstoff, sowie einem sich erholenden Ölpreis, nachdem Donald Trump dem Iran mit kriegerischen Handlungen droht. So ein Zufall..

