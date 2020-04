Janus Henderson Investors: Ausblick für China- und asiatische Aktien

Andrew Gillan, Head of Asia ex Japan Equities und Portfoliomanager für asiatische Wachstumsaktien, befasst sich mit der Entwicklung der Region während der Coronavirus-Krise. China hat sich seit Jahresbeginn besser als andere Aktienmärkte entwickelt, wahrscheinlich, weil seine Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wirksam zu sein scheinen und die Anleger glauben, dass eine durch Stützungsprogramme angeschobene Erholung möglich ist. Asien hat den Vorteil, dass das BIP-Wachstum und die Zinssätze im Allgemeinen höher sind als in vielen westlichen Industrienationen, so dass die Regierungen die Zinssätze bei Bedarf weiter senken können, um ihre Wirtschaft zu stimulieren. Private Unternehmen im Internet- und Verbrauchersektor werden wahrscheinlich weiterhin gute strukturelle Wachstumschancen bieten.

