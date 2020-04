Defensive Aktien: Im COVID-19-Crash neu definiert

Der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste Marktzusammenbruch war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Wer die Abwehrkräfte seines Aktienportfolios stärken möchte, sollte sich die Performance bestimmter Branchen genauer ansehen: In einigen Fällen ist sie von den historischen Mustern abgewichen.

Während der Ausverkauf auf breiter Basis erfolgte, war die Performance vieler Sektoren überraschend. So waren etwa globale Immobilien- und Versorgeraktien in zehn früheren Krisen, die wir analysiert haben, traditionell defensiv. Aber beim Coronavirus-Verkauf haben sie sich nicht so widerstandsfähig wie gewohnt gezeigt. Im Gegensatz dazu haben sich einige Technologiebereiche viel besser gehalten als in früheren schweren Krisen.