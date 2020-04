Schalke 04 verärgert Zuschauer

Schalke 04 will seinen Zuschauern bei einem Ausfall der restlichen Bundesliga-Saison bzw. bei drohenden Geisterspielen offenbar kein Geld für bereits gekaufte Tickets zurückzahlen. Stattdessen bietet man Dauerkarteninhabern mehrere Optionen an. Diese können einen Gutschein zur Anrechnung für eine Dauerkarte in der kommenden Saison erhalten. Sie können auf die Rückzahlung des Geldes verzichten und dafür auf Wunsch als Dankeschön ...