Wirecard – die Katze ist halb aus dem Sack!

Liebe Leser, viele sitzen Nägel kauend zuhause: Wann endlich meldet Wirecard seine Sonderprüfung, es muss doch jetzt passieren? Das muss nicht passieren, kann aber. So schrieben wir heute früh. Und nun – 27.4 ist der D-DAy. So heißt es auch in der Ankündigung. Wie sehen wir Wirecard? Nun - die Zahlen von Adyen sind am Markt wie ein Knaller eingeschlagen. Der niederländische Wirecard-Rivale hat trotz Corona Umsatz und Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert – was die Adyen-Aktie wiederum auf einen Kurs nur noch 3% unter dem Februar-Rekordhoch zog.

Wir halten absolut für denkbar, dass Wirecard – wohlgemerkt bei positivem Verlauf der Sonderprüfung – ein Level von 140-150 Euro ziemlich zügig ansteuert. Der Markt preist einen Sprung von bis zu 40% im Kurs ein. Das ist eine Menge. Das Fazit ist ganz einfach – wer an Wirecard glaubt, kauft Stücke der WKN MC8BBL mit Hebel 4 oder KB1ZMNmit Hebel 8. Denn fundamental hat auch Markus Braun schon durchblicken lassen, dass es passt. Aber – die Prüfung muss mindestens „ok“ ausfallen.

