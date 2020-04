Im Börsendienst morgen früh sofort bei uns – Wirecard. KPMG hat geliefert. Ein wenig zumindest. Am 27.4 gibt es das finale Ergebnis, das steht nun fest. Was das bedeutet, erläutern wir morgen inclusive 2! neuer spannender Papiere auf Wirecard (unseren Börsendienst könnt Ihr hier auch gerne testen, wenn Ihr mögt)- dazu ÖL und die Problematik des Front-Monats – wie shorte ich am besten? Dazu long Öl – was kann ich da tun? Wirecard – was passiert mit der Sonderprüfung, wie sieht die Volatilität aus und daher – unser Spezial zu WDI! Netflix – unbedingt darauf achten, wie sie heute Abend in den USA aus dem Handel geht. DAX – gerackert an der 10.400 oder geht da mehr? Einfluss der FAANG auf S&P 500 und auffällige Schwäche gestern. Dazu Öl-Aktien in Memorys sowie spannende Absicherungen. Und eben alles, was sich im Tagesverlauf ergibt, wir sind ja mehrmals für Euch da! Übrigens – da die Nachfrage kam: Natürlich sind im Börsendienst unsere beiden Depots enthalten – das Turbo-Depot und das Tradingdepot. Bei stark zugelegt in den letzten Wochen und das Tradingdepot merklich vor dem DAX über Jahre, aber auch Monate. Dort aber reduzieren wir gerade einige Positionen aus guten Gründen.