Während sich COVID-19 weiter ausbreitet, besteht KIarheit darüber, dass eine weltweite Rezession eintreten wird.

Aus unserer Sicht wird das Ausmaß des Abschwungs vermutlich von drei Faktoren abhängen: von der Zeit, die benötigt wird, um die Krankheit einzudämmen, von den bereits bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft und von den weltweit ergriffenen monetären und fiskalpolitischen Maßnahmen. Am schwierigsten ist eine verlässliche Vorhersage, wie lange es dauern wird, das Virus einzudämmen, und wie lange Reisebeschränkungen und soziale Distanzierung aufrecht bleiben werden.

China und Südkorea, die zu den ersten Ländern zählten, in denen sich das Virus und seine Folgen bemerkbar machten, fuhren ihre Volkswirtschaften vorzeitig herunter und konnten einen Rückgang der Infektionsraten verzeichnen. Nun, da diese Länder ihre Maßnahmen wieder schrittweise lockern, bleiben die Infektionsraten niedrig. Noch ist es zu früh, um das Virus für endgültig besiegt zu erklären, aber so weit, so gut. Der Schock in diesen Volkswirtschaften war markant, aber anscheinend nur vorübergehend.

Die meisten Industrieländer liegen einige Wochen hinter diesen asiatischen Ländern zurück. Sie befinden sich derzeit in einer Phase des wirtschaftlichen Stillstands, dessen Ende nicht verlässlich prognostiziert werden kann. Letztendlich könnte es von den Wissenschaftlern abhängen – d. h. wann ein Impfstoff oder eine ausreichende Anzahl von Tests zur Verfügung steht, um festzustellen, ob große Teile der Bevölkerung bereits mit dem Virus Kontakt hatten und somit ein gewisses Maß an Immunität besteht. Derzeit ist unklar, wann die Krankheit so weit eingedämmt sein wird, das das normale Leben wieder aufgenommen werden kann.

Brummte die Wirtschaft zu dem Zeitpunkt, als das Virus erstmals auftrat? Wir schätzen das Risiko, dass diese Krise schnell in eine Kreditkrise vergleichbar mit 2008 ausarten wird, geringer ein als damals, da der Bankensektor heute stärker kapitalisiert ist als vor zehn Jahren. Außerdem haben die Privathaushalte, insbesondere in den USA, in der letzten wirtschaftlichen Expansionsphase bei ihren Ausgaben Maß gehalten, sodass sie finanziell relativ gut dastehen. Der Unternehmenssektor erscheint hingegen angesichts einer zunehmenden Verschuldung sowohl bei börsennotierten Unternehmen als auch bei Privatunternehmen in den letzten zehn Jahren generell anfälliger. Der rasche Anstieg der Kreditrisikoaufschläge, insbesondere am Hochzinsmarkt, zeigt, dass sich die Anleger dieser Schwachstellen nur allzu bewusst sind.