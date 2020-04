DEUTSCHLAND: - RUHIG - Nach der Vortageserholung dürften es die Anleger im Dax am Donnerstag zunächst ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit wenigen Punkten Plus auf 10 425 Punkte. Der Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sowie aktuelle Arbeitslosenzahlen aus den USA sorgen für Zurückhaltung.

USA: - HÖHER - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach zwei verlustreichen Tagen wieder zugelegt. Auftrieb gab vor allem die deutliche Erholung am Ölmarkt, denn dort stiegen die Risikoprämien. Eine Drohung des US-Präsidenten in Richtung des ölreichen Iran war der Auslöser. Donald Trump twitterte nach einem Zwischenfall auf offener See, er habe die US-Marine angewiesen, iranische Schiffe zu zerstören, falls diese sich amerikanischen Schiffen in den Weg stellen sollten. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem positive Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Börsen notieren am Donnerstagmorgen überwiegend höher. Japans Nikkei 225 liegt 0,94 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng ist 0,23 Prozent stärker. Festlandchina bildet eine Ausnahme mit leichten Verlusten, der CSI 300 verliert 0,16 Prozent.

DAX 10415,03 1,61%

XDAX 10432,51 1,44%

EuroSTOXX 50 2834,90 1,56%

DJIA 23475,82 1,99%

S&P 500 2799,31 2,29%

NASDAQ 100 8664,64 3,11%



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 179,42 0,34%



DEVISEN:



Euro/USD 1,0827 0,04%

USD/Yen 107,77 0,01%

Euro/Yen 116,68 0,05%



ROHÖL:



Brent 22,24 +1,87 USD

WTI 15,25 +1,47 USD

