Der VW Golf VII kam im Herbst 2012 als siebte Baureihe des VW Golf in Deutschland auf den Markt. Der beliebte Kompaktwagen wurde zum europäischen Auto des Jahres 2013 und zum World Car of the Year gewählt. Doch auch dieses „Siegerauto“ mit dem Motor der Reihe EA 288 verfügt offenbar über eine illegale Abschalteinrichtung im Abgaskontrollsystem. Der Motor EA 288 ist der Nachfolger des EA 189, der im Mittelpunkt des Dieselskandals steht.

Das Landgericht Duisburg hat in einem bisher unveröffentlichten Urteil die Einrichtung in einem VW Golf II TDI mit dem Motor EA 288 als illegal eingestuft. VW hatte bereits Ende 2018 im Rahmen der Verhandlung zugegeben, dass das Fahrzeug erkennen kann, ob es sich gerade auf einem Prüfstand befindet. Es sei aber unerheblich, ob das Fahrzeug im Straßenverkehr die Grenzwerte einhalte oder nicht. Es zähle nur das Testergebnis auf dem Prüfstand. „Nach der für das streitgegenständliche Fahrzeug geltenden Rechtslage existieren keine Emissionsgrenzwerte für den realen Straßenbetrieb", so das Argument.