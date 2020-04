Ist Schweden in der Coronakrise ein Vorbild mit seiner entspannten Lockdown-Politik - und (fast) alle anderen Länder sind hysterisch? Das ist derzeit die Grundfrage schlechthin - denn wenn Schweden Recht hätte, hätten sich (fast) alle anderen Länder durch den lockdown selbst massive ökonomische Schäden zugefügt. Das Coronavirus zeigt inzwischen auch mental seine Wirkung: es zeigt sich immer mehr, wessen Geistes Kind man ist - vor allem die Verschwörungstheoretiker reiten weiter ihre Weltanschauung (Coronakrise als Fake; Bill Gates oder George Soros hätten das Coronavirus in die Welt gesetzt). Die Gegner des lockdowns verweisen stets auf Schweden: dort sehe man doch, dass der lockdown völlig unnötig sei. Aber taugt Schweden wirklich als die Alternative schlechhtin in der Coronakrise?

Das Video "Coronakrise: Schweden als Vorbild - alle anderen hysterisch?" sehen Sie hier..