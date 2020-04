Seit einem Doppelhoch in den Jahren 2017/2018 bei 0,8136 US-Dollar schlug das Währungspaar AUD/USD zunächst einen Abwärtstrend ein, der bis heute anhält. Dabei fielen die Notierungen in der Spitze auf 0,5510 US-Dollar bis Mitte März zurück. Doch der rasante Ausverkauf der letzten Wochen wurde größtenteils schon wieder aufgeholt, sodass das Paar nun an einer entscheidenden Abwärtstrendlinie notiert und offenbar Kräfte für einen weiteren Anstieg sammelt. Nicht zuletzt die geschwächte US-Wirtschaft bremst die Stärke des US-Dollars aus, während dessen Australien schon wieder Business mit China betreibt. Mit etwas Glück könnte hieraus sogar ein Folgekaufsignal hervorgehen und eine fünfwellige Impulswelle setzen.

Abwärtstrend im Fokus

Die jüngste Kursentwicklung seit Mitte dieses Monats offenbart bislang einen bullischen Keil, der abwärts gerichtet ist und ein Tief bei 0,6253 US-Dollar hervorgebracht hatte. Aktuell versucht AUD/USD über die obere Begrenzung zu springen, für ein regelrechtes Kaufsignal müsste aber das Niveau von mindestens 0,64 USD geknackt werden. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die vorherige Handelsspanne um 0,6671 USD steigt jedoch erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 0,6444 US-Dollar spürbar an. Für diesen Fall können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC88XB zurückgreifen. Solange der Abwärtstrend jedoch intakt bleibt, halten vornehmlich Bären doch die etwas besseren Karten auf der Hand. Kurzfristige Rücksetzer auf 0,6200 US-Dollar könnten noch auftauchen, erst darunter muss mit einem weiteren Rückgang ab 0,5980 US-Dollar ausgegangen werden. Ein derartiges Szenario würde allerdings noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung liegen.