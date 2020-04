Beyond Meat ist eine der am schnellsten wachsenden Nahrungsmittel-Firmen in den USA und bietet ein breites Portfolio an pflanzlich basierten Fleischimitaten an. Per Ende Dezember 2019 konnte die Firma ihre Produkte an 77.000 Kunden bestehend aus Einzelhandel und Restaurants in 65 Ländern weltweit ausliefern.

Das Unternehmen konnte 2019 ein Umsatzwachstum von 239 % auf 297 Millionen Dollar ausweisen. Der Verlust wurde auf 12,4 Millionen Dollar begrenzt, was 0,29 US-Dollar pro Aktie entspricht. Im Jahr 2018 musste noch ein Verlust pro Aktie von 4,75 US-Dollar gemeldet werden. Diese Zahlen belegen, dass Beyond Meat die momentane Flexitarier-Welle in den Industrieländern sehr gut reiten kann. Treiber ist unter anderem die Abneigung vieler Konsumenten vor der Massentierhaltung. 2020 ist erstmals ein Gewinn pro Aktie von 0,19 US-Dollar geplant. Langfristig problematisch für Beyond Meat ist jedoch die niedrige Eintrittsbarriere in den Markt für Fleischersatz-Produkte und das immer noch hohe 2022er KGV von 66. Auch wenn das Momentum aktuell nach oben deutet, hat der Kurs langfristig beträchtliches Rückschlagspotential.[

