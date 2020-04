Nach der Politik sprechen nun auch immer mehr Unternehmen von einer schrittweisen Lockerung des Lockdowns und der Wiederaufnahme ihrer Produktion. Das macht auch den Anlegern Mut und ihre Aufmerksamkeit richtet sich so langsam weg von einer ausweglos wirkenden Situation in Richtung Zukunft. Die Frage ist nur, wie weit die Aktienkurse in dieser positiven Erwartung in den vergangenen Wochen der Realität schon vorausgeeilt sind.

Die nackte Realität werden die Anleger heute Vormittag serviert bekommen, wenn möglicherweise noch einmal rabenschwarze Wirtschaftsdaten verarbeitet werden müssen. Dann werden die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. Sie dürften auch mit darüber entscheiden, ob sich der Deutsche Aktienindex weiter stabilisieren kann. 10.450 Punkte nachhaltig zu überschreiten, hieße für den Markt, technisch wieder etwas Luft nach oben zu bekommen. Nach unten muss weiterhin die Unterstützung bei 10.142 Punkten halten.