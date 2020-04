TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Mit guten Vorgaben aus den USA haben sich die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls aus der Deckung gewagt. Hinzu kam eine Beruhigung der Lange am Ölmarkt.

In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 19 429,44 Punkte und konnte damit nach den jüngsten Verlusten wieder zulegen. Auch bei den Anlegern in Japan hatten neben der Corona-Krise die jüngsten Preiskapriolen an den Ölmärkten die Furcht vor dem Ausmaß einer Rezession geschürt. Nach ihrer Talfahrt konnten sich die Ölpreise zuletzt aber wieder etwas stabilisieren - dort stiegen die Risikoprämien nach einem Zwischenfall auf See und einer Drohung von US-Präsident in Richtung des ölreichen Iran.